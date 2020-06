Depois de uma boa época de estreia na Premier League, Raúl Jiménez subiu a fasquia e está a viver a melhor temporada da carreira. O internacional mexicano tem 24 golos em 46 encontros e está a ser apontado aos maiores clubes da Europa.



O avançado admitiu que os rumores não lhe passam ao lado, mas frisou que está feliz no Wolverhampton.



«Antes de tudo, estou muito feliz aqui no Wolverhampton. Desde o primeiro momento que tivemos uma conexão incrível. Cada dia surge uma equipa nova, uma oferta nova por não sei quantos milhões, isso não me passa ao lado. É bom saber que falam de ti, mas o que tenho de fazer com que isso aconteça é continuar a fazer o meu trabalho aqui nos Wolves», referiu, em entrevista ao Telemundo Deportes.



Recorde-se que Jiménez chegou a Inglaterra após passagens por Benfica, Atlético de Madrid e América.