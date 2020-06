Missão cumprida. A armada portuguesa do Wolverhampton foi a Londres vencer o West Ham por 1-0 e, desta forma, alcançou o Manchester United no quinto lugar da Premier League, seguindo ainda na luta pelo acesso à Liga dos Campeões, a apenas dois pontos do Chelsea. Raul Jiménez abriu caminho para a vitória da equipa liderada por Nuno Espírito Santo que ficou selada com um golaço de Pedro Neto [veja aqui os golos].

Um grande resultado para os Wolves tendo em conta o empate cedido, na véspera, pelo United diante do Tottenham de José Mourinho (1-1).

Com quatro portugueses na equipa titular [Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota] e outros quatro no banco [Pedro Neto, Bruno Jordão, Rúben Vinagre e Daniel Podence), o Wolverhampton geriu o jogo com uma elevada posse de bola e acelerou nos últimos vinte minutos à procura do triunfo.

Raul Jiménez, de cabeça, desbloqueou o marcador ao minuto 73, após cruzamento de Adama Traoré da direita. A equipa londrina ainda procurou reagir, mas o Wolverhampton acabou por marcar um segundo golo, aos 86 minutos, com uma bomba imparável de Pedro Neto que tinha rendido Diogo Jota aos 64 minutos. Com uma bola solta à entrada da área, o médio português encheu o pé esquerdo, sem hipóteses para Lukasz Fabianski.

Além de Pedro Neto, Rúben Vinagre ainda foi chamado ao jogo, já em tempo de compensação, numa altura em que os Wolves já geriam a importante vantagem.

Com este triunfo, o Wolverhampton, além de alcançar o United no quinto lugar, ganhou pontos ao Sheffield United, Tottenham e Arsenal.