Graeme Souness, antigo treinador do Benfica e comentador da Sky, estava em Old Trafford durante o protesto dos adeptos do Manchester United, que invadiram o relvado, e diz que «alguém podia ter morrido.»

«Alguém atirou uma tocha cá para cima. Se tivesse atingido um de nós, neste momento estaríamos no hospital com cicatrizes permanentes na cara», disse Graeme Souness, que estava no estádio num palco improvisado, onde iria comentar o jogo, que acabou por ser adiado.

«Há uns anos uma criança morreu em Cardiff por causa de uma tocha», disse ainda, continuando: «Isto não é uma piada. Alguém atirou uma lata de cerveja cá para cima. Se acerta no sítio errado, podíamos ter morrido.»

«Isto é inaceitável, alguém podia ter morrido», frisou ainda.