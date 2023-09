Marco Silva, treinador do Fulham, foi jantar a um conhecido restaurante de Lisboa e teve a oportunidade de provar um vinho da quinta de outro treinador: Leonardo Jardim.

O técnico madeirense, que orienta atualmente o Al-Rayyan (Qatar) é proprietário da Quinta Jardim do Tua, nas margens do rio Douro, e investiu na produção de vinho e azeite com o mesmo nome.