O Marítimo emitiu um comunicado oficial na manhã desta terça-feira a respeito da nova providência cautelar que deu entrada no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) contra a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. No comunicado, o clube madeirense esclarece os motivos por trás da ação e aborda a questão do licenciamento do Boavista para as competições profissionais da próxima época.

No documento, o Marítimo frisa que «apenas está a exercer os seus direitos junto do TAD porque os procedimentos adoptados pela LPFP na consulta dos processos de licenciamento, mesmo de boa-fé e sem intenção malévola, na prática vêm impedindo o acesso a documentos e informação e, por inerência, aos meios jurisdicionais previstos na lei e regulamentos para se defender».

O Marítimo rejeita qualquer corte de relações institucionais com outros clubes ou entidades, incluindo a LPFP, depois de o Boavista ter dado conhecimento da sua posição sobre o tema.

O clube madeirense reforça os princípios pelos quais se orienta, como ética, lealdade, transparência e verdade desportiva. O comunicado surge após o Boavista reagir à ação do Marítimo, afirmando que os argumentos apresentados na providência cautelar são falsos e caluniosos. Além disso, o clube portuense anunciou o corte de todas as relações institucionais com a atual direção do Marítimo da Madeira, Futebol SAD.

Com esta nova ação no TAD, o Marítimo procura suspender as inscrições do Estrela da Amadora e do Boavista nas competições profissionais, o que poderia abrir uma vaga na Liga para o clube madeirense. O processo encontra-se em andamento e aguarda decisão por parte das instâncias competentes.