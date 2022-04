Vasco Seabra, treinador do Marítimo, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica por 1-0:

«Tenho muito orgulho dos nossos jogadores. Sofremos um golo no primeiro minuto, numa má abordagem da nossa parte, mas a resposta da equipa foi fantástica. Na primeira parte empurrámos o Benfica para trás, o que não é fácil, e além de o fazermos com qualidade, conseguimos criar oportunidades que penso que ditariam mais justiça no marcador ao intervalo. Acabámos a primeira parte com mais posse, mais remates e mais oportunidades.

Depois, penso que a expulsão condiciona, mas ainda assim, a resposta da equipa voltou a ser fantástica. Mostrámos que, com os nossos adeptos, o Caldeirão ferve, e conseguimos criar muitas dificuldades a quem cá vem. Na segunda parte foi ter critério no momento em que ganhávamos a bola, conseguir defender a nossa baliza, e acabámos por ter arrojo na forma como chegávamos à frente. Até pelo esforço que fizemos, e pela forma corajosa como quisemos enfrentar uma equipa como o Benfica, penso que merecíamos ter saído pelo menos com o empate.»

[Expulsão]

«Ainda não vi o lance. Acho que temos de defender os jogadores, mas também acho que não se pode expulsar com tanta facilidade, porque isso dificulta o jogo. Se formos ver as coisas sempre em câmara lenta, elas perdem o efeito. Não vou discutir arbitragens, mas acho que devemos discutir alguns critérios. Quando tem de ser vermelho, tem de ser vermelho, mas também acho que não se deve expulsar com tanta facilidade.»