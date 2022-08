O central Matheus Costa renovou contrato com o Marítimo até 30 de junho de 2026, prolongando o vínculo com os madeirenses por mais dois anos, disse à Agência Lusa fonte oficial do clube.

O brasileiro, de 27 anos, chegou à Madeira no arranque da temporada passada, proveniente do Vizela, emblema que representou durante duas temporadas e que ajudou de forma muito ativa a subir à Liga.

Na época passada, a primeira que disputou na Liga, assumiu um papel de destaque no eixo defensivo do Marítimo. Já esta temporada foi opção de Vasco Seabra nas três jornadas já disputadas para o campeonato.