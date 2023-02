Figura: Cláudio Winck

O lateral brasileiro esteve nos três golos e de que forma! Cruzou para o auto-golo de Boateng, que deu o empate; rematou para a grande penalidade cometida por Xavier Quintilla, que se encarregou de converter no 2-1, e depois iniciou a jogada que culminou no 3-1. Grande jogo de Cláudio Winck, que também esteve seguro nas operações defensivas.

Momento: minuto 78

Bola longa de Winck, com Riascos a ganhar em velocidade e na raça para cruzar para o Percy Liza encostar para o 3-1, numa altura em que o Santa Clara dava tudo para restabelecer a igualdade.

Outros destaques

Val Soares: O médio brasileiro, reforço de inverno, tem vindo a crescer no jogo da equipa e hoje mostrou isso mesmo com uma exibição muito bem conseguida, quer na ligação do jogo, quer na tarefa de pressionar e recuperar a posse. Nota ainda um grande remate que desferiu já perto da grande área e que passou muito perto da trave da baliza açoriana quando o marcador estava em 2-1.

Riascos: O colombiano mostrou toda a sua raça na forma como trabalhou o 3-1. Velocidade, capacidade de resistir à pressão e, claro está, visão de jogo e técnica na hora de assistir Percy Liza.

Gabriel Silva: Abriu o marcador, com o sentido de oportunidade que se lhe reconhece, e foi sempre uma dor de cabeça para a defesa madeirense, sobretudo nas transições rápidas. Mas falhou o 2-0, aos 50, que poderia ter dado outro desfecho ao jogo.

Ricardinho: O português ligou bem o jogo da equipa, criando espaços e bons entendimentos na frente, tanto em transições rápidas como em jogo construído de trás para a frente. Mas também soube defender em muitos momentos do jogo.