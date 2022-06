O avançado Henrique Rafael foi oficializado esta quarta-feira como jogador do CSKA 1948.

Trata-se de um regresso do atacante brasileiro à Bulgária, onde esteve quatro temporadas ao serviço do CSKA Sófia, antes de ingressar no Marítimo, na última temporada.

O jogador de 28 anos deixa o emblema madeirense após ter apontado dois golos em 27 encontros disputados.