A seleção de Marrocos caiu diante de França nas meias-finais do Mundial 2022 naquele que foi o único jogo em que terminou com mais posse de bola do que o adversário.

Croácia, Bélgica, Canadá, Espanha e Portugal: todos eles tiveram mais bola do que os marroquinos.

Nesta quarta-feira, de acordo com as estatísticas da FIFA, a seleção africana terminou o jogo com 51 por cento de posse de bola contra apenas 33 de França: 16 por cento foi com a posse em disputa.

Claro que esse dado pode ter sido potenciado pelo facto de Marrocos ter sofrido um golo logo aos 5 minutos, situação a obrigou a ter de adotar outra postura e permitiu também à França gerir o jogo de uma outra forma, mas não deixa de ser curioso.

França teve menos bola, mas conseguiu fazer a Marrocos várias coisas que nenhuma outra seleção havia alcançado na prova. Desde logo, ganhar-lhe; estar também em vantagem no marcador; e marcar-lhe mais do que um golo, algo que só o Canadá havia conseguido, embora nesse jogo o tenho da seleção da América do Norte tivesse sido marcado na própria baliza.

POSSE DE BOLA DE MARROCOS EM TODOS OS JOGOS DO MUNDIAL

Croácia: 32%

Bélgica: 32%

Canadá: 36%

Espanha: 22%

Portugal: 22%

França: 51%