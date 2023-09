Matheus Magalhães está a começar a décima temporada ao serviço do Sporting de Braga. Uma década em Portugal que lhe permite, aos 31 anos, sentir-se identificado com o país e ser cidadão português.

O guarda-redes dos Guerreiros do Minho deu uma entrevista ao jornal italiano Gazzetta Dello Sport, antes do encontro com o Nápoles, na qual manifestou o desejo de jogar pela seleção portuguesa: «consegui a cidadania portuguesa e espero poder ser chamado brevemente», afirmou.

Matheus recorda que esteve perto de ser convocado para a seleção olímpica brasileira em 2020, o que acabou por não acontecer. Ainda assim, garante que, para ele, o mais importante é «estar bem no clube e atingir os objetivos».

Na mesma entrevista, Matheus assume que cometeu erros na derrota do Sporting de Braga em Faro, na última jornada do campeonato, e garante que a equipa quer «fazer boa figura na Liga dos Campeões».

No que diz respeito aos guarda-redes que mais admira, como bom luso-brasileiro, aponta os nomes de Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City, Diogo Costa, do FC Porto, e Rui Patrício, da Roma.

Em relação a nomes do passado, as referências de Matheus são Dida, Júlio César e Buffon.