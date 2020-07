Cristina Ferreira está de regresso à TVI. A apresentadora volta ao canal de Queluz de Baixo em setembro.

A Media Capital, dona da TVI e do Maisfutebol, informou sobre o regresso de Cristina Ferreira em comunicado:

É com grande satisfação que a Media Capital dá conhecimento público que a TVI acaba de acordar com Cristina Ferreira a sua contratação como Diretora de Entretenimento e de Ficção.

«Este regresso à sua casa de sempre enche-nos de satisfação. Cristina Ferreira é querida dos portugueses e esta contratação reforça a estratégia do Grupo Media Capital de estar mais próximo das suas audiências, enriquecendo as áreas de Entretenimento e de Ficção do Canal», afirmou Manuel Alves Monteiro, administrador delegado do Grupo Media Capital.

«Sabemos que a Cristina Ferreira manifestou já junto da Prisa a intenção de adquirir uma participação no capital social da empresa; a concretizar-se, esse facto reforçará a ligação de Cristina ao Grupo e dará um significado ainda mais profundo a este regresso à TVI», acrescentou.

Cristina Ferreira iniciará funções no próximo dia 1 de setembro de 2020.