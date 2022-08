Iker Bravo vai jogar no Real Madrid por empréstimo do Bayer Leverkusen.



Numa nota divulgada no site oficial, os alemães informam que a cedência do avançado é válida por um ano. O atacante, de 17 anos, é considerado uma das maiores promessas do futebol espanhol e chegou à Alemanha em 2021 oriundo do Barcelona.



Iker Bravo marcou 14 golos pela equipa sub-19 do Bayer na época passada e participou em dois jogos da equipa principal.