O futebolista francês Titouan Thomas é reforço do Estoril até 2025. O acordo para a contratação do médio de 20 anos, ex-Lyon, foi confirmado esta quarta-feira pelos dois emblemas, num acordo que o Maisfutebol já tinha noticiado.

Titouan, formado no Lyon, onde jogou também na equipa B, deixa o emblema gaulês para a sua primeira aventura no estrangeiro. Sai do clube sem qualquer jogo pela equipa principal.

Internacional jovem por França (sub-18), Titouan tinha contrato com o Lyon até 2023.

No Estoril, o médio vai vestir a camisola com o número 22.

Titouan Thomas é o segundo reforço confirmado no Estoril, depois de Rodrigo Martins, ex-Mafra.