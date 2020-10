Djalma está de regresso ao futebol português para representar o Farense, adiantou a Renascença e confirmou o Maisfutebol.



O internacional angolano estava sem clube desde que saiu do Alanyaspor no final da época passada e decidiu juntar-se aos Leões de Faro. O contrato do jogador de 33 anos com os algarvios é válido por uma temporada, segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal.



Djalma estreou-se como sénior no Marítimo, clube de onde saltou para o FC Porto, sagrando-se campeão nacional. Após uma temporada no Dragão, na qual disputou 19 jogos, o extremo foi sucessivamente emprestado a Kasimpasa e Konyaspor antes de assinar em definitivo pelo Gençlerbirligi. Passou ainda pelo PAOK e Alanyaspor.