A FIGURA: Seferovic

O mal-amado voltou a decidir. Numa época em que é quase tudo novo, desde o treinador a grande parte dos jogadores, foi uma receita antiga a impedir um amargo de boca. Seferovic jogou cerca de meia-hora e bisou, guiando o Benfica à liderança isolada.

O MOMENTO: Seferovic bisa e dá tranquilidade… aparente (87m)

Quando Seferovic apontou o 3-1 aos 87m, grande parte dos adeptos do Benfica terá pensado que o pior já tinha passado. Que o sofrimento ficara para trás e que a vitória sobre o Farense já não fugiria. Não fugiu, mas Patrick ainda reduziu nos descontos, a mostrar que a tranquilidade era exagerada.

OUTROS DESTAQUES

Otamendi

Na estreia com a camisola do Benfica, poucos dias depois de ter chegado, o central argentino arrancou uma exibição sublime na primeira parte. Sempre bem colocado, perdeu-se a conta aos lances de um para um de que saiu por cima. Mas tudo foi diferente na segunda parte. Primeiro, cometeu penálti sobre Stojilkjovic; e a fechar, já nos descontos, teve um erro clamoroso ao permitir que Patrick lhe roubasse a bola e reduzisse para 3-2. Estreia aziaga para o central ex- Maanchester City.

Rafa

Depois de recuperar uma bola a meio-campo, só travou a correria para levantar a cabeça e servir Pizzi para o 1-0. Logo a seguir fez uma jogada em tudo semelhante, mas César cortou o lance quando Darwin já se preparava para encostar para a baliza. Vai ganhando importância na equipa de Jesus apesar de jogar mais vezes pela direita do que pela esquerda, onde se sente mais confortável. Saiu aparentemente com queixas físicas.

Darwin

Percebe-se a ansiedade de marcar do uruguaio. Diante do Farense, esteve perto de apontar o primeiro de águia ao peito logo aos 8m. Não conseguiu, mas isso não o impediu de tentar, lutar… e defender. Muito importante o seu papel também quando a equipa não tem bola. Acabou o jogo frustrado por não ter conseguido marcar mais uma vez, mas acrescentou uma assistência ao seu pecúlio. A terceira em três jornadas.

Vlachodimos

Uma daquelas exibições que valem pontos. O guarda-reds grego defendeu tudo, mais alguma coisa e ainda o mesmo penálti duas vezes. Só não conseguiu impedir uma cabeçada indefensável de Lucca, que valeu o 1-1. Mas logo a seguir, negou a reviravolta ao Farense.

Stojilkjovic

Esteve sempre muito sozinho na frente de ataque do Farense, mas isso não o impediu de causar muitos calafrios a Vlachodimos. O guarda-redes grego negou-lhe o golo uma, e outra e mais outra vez, mas o sérviu lutou enquanto teve força.

Ryan Gauld

Fez uma exibição muito mais apagada do que se esperava daquele que é o jogador-chave do Farense. Além disso, falhou um penálti... duas vezes. Ainda se redimiu com a assistência para o golo de Lucca, mas espera-se muito mais do talentoso escocês.