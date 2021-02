O futebolista hispano-argentino Fede Varela é reforço do CSKA Sófia, da Bulgária. O clube confirmou a chegada do jogador, sem detalhar a duração do contrato.

Fede Varela, de 24 anos, estava no Denizlispor da Turquia. Passou por Portugal entre 2015 e 2018, na equipa B do FC Porto e no Portimonense. Fez parte do título dos bês dos azuis e brancos em 2015/2016 na II Liga.