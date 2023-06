O Manchester City oficializou, esta terça-feira, a contratação de Mateo Kovacic, oriundo do Chelsea.

O internacional croata assinou um contrato válido por quatro temporadas e herdou a camisola 8, que pertencia a Ilkay Gundogan, alemão que rumou ao Barcelona.

«Quem já assistiu a esta equipa do Pep [Guardiola] sabe o quão boa é. Para mim, é a melhor do mundo. Os troféus que conquistaram estão à vista de todos, mas também são a melhor equipa do futebol. Estar neste plantel é um sonho para qualquer jogador», começou por dizer o futebolista de 29 anos aos meios dos citizens.

«Ainda tenho muito para aprender e evoluir, e sei que sob o comando do Pep posso tornar-me um jogador melhor, o que é muito empolgante para mim», completou.

Kovacic iniciou a carreira no clube da formação, o Dínamo de Zagreb, antes de rumar ao Inter de Milão, em 2012/13. Duas temporadas e meia depois, assinou pelo Real Madrid e, nas últimas cinco épocas, representou o Chelsea.

No currículo, o médio croata conta, entre outros, com quatro Ligas dos Campeões, uma Liga Europa, três Mundiais de Clubes e três Supertaças Europeias.