Denis Suárez é o primeiro reforço confirmado do Villarreal para 2023/24.

Sete anos depois, o jogador galego regressa ao Submarino Amarelo a «custo zero», tendo assinado um contrato válido por três temporadas. De acordo com o comunicado oficial do clube, o médio irá realizar exames médicos no dia 6 de julho, e juntar-se-á aos colegas de equipa no primeiro treino da pré-temporada, no dia 8 de julho, sob a orientação de Quique Setién.

Denis Suárez, de 29 anos, já jogou também no Manchester City, Barcelona, Sevilha, Arsenal, Celta de Vigo e Espanhol.