Stephan El Shaarawy vai continuar na Roma.



O clube romano informou, esta segunda-feira, que o internacional italiano assinou um novo vínculo válido até 2025. O contrato anterior do extremo tinha terminado no fim do mês anterior.



O avançado, de 30 anos, prepara-se assim para continuar às ordens de José Mourinho, técnico que o utilizou em 78 ocasiões desde que está ao comando dos giallorossi.



Além da Roma, El Shaarawy vestiu as cores do Génova, do Mónaco, do AC Milan, do Padova e do Shanghai Shenhua.