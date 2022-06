Agora é oficial: Aurélien Tchouaméni é reforço do Real Madrid.

Recrutado ao Mónaco, o internacional francês de 22 anos assina um contrato válido até 2028, e será apresentado na próxima terça-feira.

Entre valor fixo e variáveis, o negócio terá ficado fechado por 100 milhões de euros, de acordo com a imprensa espanhola.

Formado no Bordéus, o médio cumpriu duas épocas e meia no Mónaco. Agora vai jogar no campeão europeu, Real Madrid.