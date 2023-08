Depois de ter reforçado o meio-campo com Paredes e Renato Sanches, a Roma tem como objetivo contratar um ou mais avançados de forma a colmatar a longa ausência de Tammy Abraham por lesão. Na véspera da partida contra o Hellas Verona, José Mourinho confirmou a chegada de Sardar Azmoun aos giallorossi e a possibilidade de recrutar Romelu Lukaku.



«Se já é difícil falar do Azmoun, que oficialmente ainda não é jogador da Roma, imaginem falar do Lukaku que é do Chelsea. Quando Tiago [Pinto] me ofereceu a possibilidade de contratar o Azmoun, disse-me que iria chegar ainda mais um avançado. Isso deixou-me feliz e calmo. Se chegar mais um atacante de grande qualidade, significa que com ele, Belotti e Azmoun vamos ter um grande ataque», referiu, em conferência de imprensa.



«Há clubes que conseguem contratar as suas primeiras escolhas, sobretudo os clubes ingleses. Estamos numa situação diferente. Não temos o mesmo poderio financeiro. O Azmoun pode ajudar-nos, esteve muito bem no Zenit, mas não tanto no Leverkusen. Foi por isso que o contratámos por empréstimo. Caso contrário não estaria aqui. Também conseguimos contratar o Dybala no ano passado porque muitos clubes tinham dúvidas acerca dele e o mesmo aconteceu com o Renato», acrescentou.



O internacional português, que chegou à capital italiana por empréstimo do PSG, não entrará nas opções do «Special One» para os próximos compromissos da Roma por lesão.



«O Renato teve um problema muscular e só deverá regressar depois dos compromissos das seleções. Com o histórico de lesões musculares dele, não queremos correr riscos. Mas mais importante do que o mercado, é o jogo de amanhã [sábado]. (...) O Verona é uma equipa difícil, em treinada. A equipa está mais equilibrada do que em anos anteriores, mas recuperamos o Dybala e o Pellegrini e queremos ganhar», concluiu.



Azmoun vai juntar-se a Belotti, Dybala e Solbakken entre as opções de José Mourinho para o ataque dos roamnos.