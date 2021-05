Gabriel está decidido a mudar de clube. O Maisfutebol apurou que este desejo do médio brasileiro é do conhecimento da SAD encarnada, que, por sua vez, já recebeu sinal verde de Jorge Jesus para negociar o jogador.



O presidente Luís Filipe Vieira dá prioridade a uma saída em definitivo do camisola 8, mas também está disposto a aceitar um empréstimo com opção de compra, dependente do clube em questão e das condições oferecidas.

Contratado aos espanhóis do Leganés, em 2018, por um valor a rondar os 10 milhões de euros (entre compra e comissões para intermediários), o médio de 27 anos tem contrato vigente com o emblema da Luz até junho de 2024.



Arábia Saudita, Emirados Árabes e Turquia têm sido os mercados que têm surgido entre os possíveis destinos de Gabriel, que não esconde, contudo, que gostaria de voltar a Espanha.