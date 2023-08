O Estoril anunciou a contratação de Harouna Sy.



O francês, que joga como lateral-esquerdo, assinou pelos canarinhos até 2024, ou seja, por uma temporada.



O jogador de 27 anos chega ao António Coimbra da Mota depois de ter terminado contrato com os gregos do Volos. Além de um passagem pela Grécia, Harouna Sy jogou ainda no Poissy, Red Star, KSV Roeselare, USL Dunkerque e Amiens.