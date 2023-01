O Famalicão oficializou a contratação de Otávio.



O defesa chega do Flamengo e vai jogar nos minhotos até final da época, informa o clube. Este será, de resto, a primeira experiência do jogador de 20 anos na Europa.



Otávio formou-se no Flamengo e chegou a jogar pela equipa principal no Brasileirão, tendo jogado ainda no Sampaio Corrêa.