Tijdany Touré é reforço do Gil Vicente, anunciou o clube.



O extremo, de 21 anos, chega a Portugal por empréstimo do Feyenoord. O emblema de Barcelos refere que fica com opção de contratar em definitivo o gaulês após o fim da temporada.



Touré passou pela formação do PSG e ainda chegou a jogar pela equipa B antes de sair para o Feyenoord. Sem espaço no emblema de Roterdão, o atacante foi cedido ao Dordrecht: marcou seis golos em 15 jogos.