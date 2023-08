Miguel Veloso foi, esta quarta-feira, anunciado como reforço do Pisa.



O internacional português assinou pelo emblema que milita na Serie B e vai ser treinado pelo ex-Sporting, Alberto Aquilani. O médio de 37 anos estava livre depois de ter terminado a ligação de quatro épocas ao Hellas Verona.



Formado no Sporting, Veloso conta com passagens por Génova, Dínamo de Kiev, além do emblema de Verona.