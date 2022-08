A caminho da Udinese, que vai pagar três milhões de euros, Vivaldo Semedo recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida do Sporting.

«OBRIGADO Sporting. Foi um orgulho imenso ter vestido e representado da melhor maneira as cores verde e branco! Eternamente grato a este grande clube que me acolheu, cheguei aqui um menino e saio daqui um Homem. Um obrigado a todos aqueles que não desistiram de mim, acreditaram no meu potencial e apoiaram incansavelmente para que me tornasse a pessoa que sou hoje, um agradecimento a todos os colegas, treinadores e restante staff do clube, pois todos vocês contribuíram para o meu crescimento. Levo grandes aprendizagens para o futuro, amigos para a vida e acima de tudo saio de cabeça levantada relembrando sempre dos bons momentos que passei com a família leonina.

Novamente, MUITO OBRIGADO Sporting Clube De Portugal», escreveu o jogador.

Atualmente com 17 anos, o avançado esteve quatro anos ligado ao Sporting, que o recrutou ao Povoense.

Na última época marcou 24 golos em 25 jogos, pela equipa de sub-17 leonina, mais três golos em oito encontros pelos sub-19.