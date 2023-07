O Bayern de Munique fechou, nas últimas horas, a contratação de Kim Min-jae.

O Maisfutebol sabe que o clube alemão vai pagar 50 milhões de euros pelo central do Nápoles. A oficialização do negócio deve surgir até final da semana.

Mesmo com ofertas de Newcastle e Manchester United, o jogador sul-coreano, de 26 anos, optou pelo projeto do emblema alemão, com quem vai assinar um contrato válido por três épocas (até junho de 2026).

Na negociação com o Bayern, o Nápoles acordou ainda que vai assumir o pagamento total do mecanismo de solidariedade de Kim Min-jae, que também já representou Fenerbahçe, Beijing Guoan e Jeonbuk Motors.