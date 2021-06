Franco Cervi já está em solo espanhol para assinar contrato válido por cinco épocas com o Celta de Vigo. A transferência deve ser anunciada oficialmente nas próximas horas.



Conforme o Maisfutebol revelou na última segunda-feira, a saída do extremo argentino foi fechada em seis milhões de euros, com o pagamento de cinco milhões de euros de forma imediata.



O Rosário Central, da Argentina, onde Cervi começou a carreira profissional, tem direito a 10% do valor da negociação.



Atualmente com 27 anos, Franco Cervi chegou à Luz em 2016 e participou em 172 jogos, marcando 21 golos. Ganhou dois campeonatos nacionais (2017 e 2019), uma Taça de Portugal (2017) e duas Supertaças (2016 e 2017).