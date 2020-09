Os rumores já eram fortes, mas agora adensam-se: Gonzalo Higuaín aterrou esta sexta-feira em Miami e foi recebido pelo administrador do Inter Miami, clube da MLS.

O avançado argentino não conta para Pirlo, o novo treinador da Juventus e, desde então, tem sido associado ao clube norte-americano liderado por David Beckham, transferência que parece estar prestes a concretizar-se.

«Uma receção calorosa para o Higuaín, um avançado de classe mundial e um campeão», escreveu Jorge Mas, nas redes sociais.

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

