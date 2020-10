A Lazio oficializou o empréstimo de Jorge Silva ao Boavista, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Numa curta nota divulgada nas redes sociais, o emblema da capital italiana informa que o defesa volta para Portugal a título de empréstimo. De resto, o nosso jornal sabe que os axadrezados ficam com opção de compra no final da temporada.



Assim, Jorge Silva, irmão de Fábio Silva, assina por um clube no qual o seu pai (Jorge Silva) brilhou e sagrou-se campeão nacional. Anteriormente, o central representou FC Porto, Padroense, e Benfica antes de chegar à Lazio em 2018.

