A poucos minutos do arranque do jogo com o Atlético de Madrid, o Valencia oficializou a contratação de Edinson Cavani.

O atacante uruguaio assinou um contrato válido por duas épocas com o emblema «che».

Cavani estava no Manchester United desde 2020, e somou 59 jogos e 19 golos.

Antes passou por Paris Saint-Germain, Nápoles e Palermo, depois de ter iniciado a carreira profissional no Danubio, do Uruguaio.

Esta será a primeira experiência no futebol espanhol, e foi recebido em loucura pelos adeptos do Valencia.