Agora é oficial: Ousmane Dembélé é reforço do Paris Saint-Germain.

Recrutado ao Barcelona, que revelou um acordo por 50,4 milhões de euros, o internacional francês assina um contrato válido por cinco época, e vai envergar a camisola 23.

«Estou muito feliz por chegar ao Paris Saint-Germain e ansioso por jogar com as minhas novas cores. Espero continuar a crescer aqui e a deixar orgulhosos todos aqueles que gostam do clube», diz o reforço parisiense.

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, mostra-se satisfeito por receber Dembélé, considerando que «será um jogador importante e comprometido com o clube». «A paixão e determinação que mostrou ao chegar é fantástica. É a atitude exigida a todos os nossos jogadores. Estamos orgulhosos por ter outro campeão mundial no PSG, ao entrarmos numa nova era do clube», acrescenta.

Formado no Rennes, Dembélé esteve seis anos no Barcelona, que o recrutou ao Borussia Dortmund em 2017. Fez 185 jogos com a camisola blaugrana, nos quais marcou 40 golos e somou 42 assistências.