Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, já tem um central novo: os «reds» anunciaram a contratação de Ben Davies ao Preston North End.

O defesa de 25 anos foi formado no emblema que milita atualmente no segundo escalão, o Championship, mas agora vai vestir a camisola 28 do Liverpool.

Jurgen Klopp garante assim mais um central, posição que tem estado carenciada devido a várias lesões, desde logo a de Virgil van Dijk.

O emblema inglês fez mesmo uma proposta por David Carmo, recusada pelo Sporting de Braga.