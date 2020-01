O Manchester City emprestou Angeliño, lateral-esquerdo espanhol, ao Leipzig.

O negócio foi confirmado pelas duas partes esta sexta-feira, último dia de mercado, numa cedência válida até ao final da presente temporada.

Angeliño foi recrutado no verão pelo City ao PSV, mas realizou apenas 12 jogos na primeira metade da época sob o comando do técnico Pep Guardiola. Vai rodar agora no Leipzig, líder atual da Bundesliga.

Bienvenido, @angel_tasende69! 🇪🇸🤗



Our newest 'Toro' joins us on loan until the end of the season from @ManCity ✍️🐂



🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/qcLamqTwCo