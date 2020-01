A Fiorentina anunciou a chegada de Alfred Duncan, médio que chega proveniente do Sassuolo.

Em comunicado publicado no site oficial, o clube de Florença informou que o médio ganês chega por empréstimo até ao final da temporada, com os viola a ficarem com uma obrigação de compra do jogador de 26 anos.

Recorde-se que Duncan representou o Sassuolo por quatro temporadas e meia, tendo atuado em 130 encontros e apontado oito golos.