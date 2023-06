O Bayern de Munique oficializou, nesta sexta-feira, a contratação de Raphael Guerreiro.

O internacional português terminou a ligação ao Borussia Dortmund e assina por três épocas com o campeão alemão.

«Quando surgiu a chamada do Bayern a decisão foi rápida. É uma honra jogar por este grande clube, e também tenho boas recordações do tempo em que trabalhei com Thomas Tuchel em Dortmund. Sou um jogador que quer sempre a bola, que gosta de controlar o jogo e criar oportunidades. Vou dar o máximo para ganharmos o maior número de títulos possível. É essa a filosofia do Bayern», diz Guerreiro, citado pelo novo clube.

«O Raphael Guerreiro tem estado entre os melhores jogadores da Bundesliga, entre os mais consistentes dos últimos anos. É versátil, tem experiência internacional e encaixa perfeitamente na nossa equipa, como pessoa e como jogador. Estamos muito contentes com a contratação. O treinador e a direção não têm dúvida de que ele vai melhorar o nosso jogo», referiu Jan-Christian Dreesen.