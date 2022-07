Com o River Plate fora da Taça Libertadores, o Benfica prepara a integração imediata de Enzo Fernández no plantel.

E nem as palavras do treinador da equipa argentina vieram alterar esta perspetiva. Eliminado pelo Veléz Sarsfield, Marcelo Gallardo disse que a situação de Enzo «não é clara», e deixou em aberto a possibilidade de continuar a contar com o jogador. Um discurso diferente daquele que adotou relativamente a Julián Álvarez, vendido ao Manchester City.

Ao que o Maisfutebol apurou, estas palavras geraram desconforto na SAD do Benfica. Mas os contactos mantidos nesta quinta-feira reforçaram a perceção de que as palavras de Marcelo Gallardo devem ser entendidas num determinado contexto: após a eliminação da Taça Libertadores, que aumenta a pressão dos adeptos, insatisfeitos também com o rendimento no campeonato, já que o River perdeu dez pontos nas primeiras seis jornadas.

Posto isto, o Benfica mantém a confiança de que o River Plate cumprirá aquilo que ficou estabelecido no princípio de acordo fechado por Rui Pedro Braz, em Buenos Aires, e anunciado (pelas águias) a 23 de junho. A SAD liderada por Rui Costa tenciona acelerar agora os passos burocráticos para consumar a transferência de Enzo, e espera ter o jogador em Lisboa nos próximos dias.