A ligação contratual entre o Sporting e Rafael Camacho está prestes a terminar.

As negociações duram há algum tempo, mas estão perto de um final, com vista à rescisão do vínculo, que era válido até 2024.

Recrutado em 2019, ao Liverpool, o extremo fez apenas 26 jogos pela equipa principal do Sporting (um golo e uma assistência). Fez ainda dois jogos pelos sub-23 e sete pela equipa B.

Depois disso esteve emprestado a Rio Ave, B SAD e Aris Salónica.

Aos 23 anos prepara-se para rescindir com o Sporting, sendo que o Famalicão é uma forte possibilidade para prosseguir a carreira.