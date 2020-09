Fora dos planos do treinador do Sporting para a nova época, Ivanildo Fernandes é pretendido por Fortuna Düsseldorf e Olympiakos.

O emblema alemão já avançou mesmo com uma proposta formal junto do Sporting, com vista a um empréstimo com opção de compra.

Mas o Olympiakos, orientado pelo português Pedro Martins, também está atento à situação de Ivanildo Fernandes, até pela possibilidade de perder Rúben Semedo (pretendido pelo Benfica).

O emblema grego ainda não avançou com uma proposta formal por Ivanildo Fernandes, mas tem existido conversações, também com base num empréstimo.

O Sporting aponta a uma opção de compra entre os quatro e os cinco milhões de euros.

Ivanildo Fernandes, de 24 anos, esteve cedido a Moreirense, Trabzonspor e Rizespor, nas últimas épocas.