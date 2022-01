Islam Slimani não tem acordo com o Lyon para rescindir contrato, mas até ao final deste último dia de mercado a situação ainda pode mudar.

A meio da tarde desta segunda-feira, o presidente do Lyon foi claro, em resposta ao Maisfutebol: «Não há acordo com Slimani», Jean-Michel Aulas ao nosso jornal.

O Sporting tem as portas abertas para um regresso do avançado argelino a Alvalade, mas precisamente com essa condição de chegar como jogador livre.

O Lyon não descarta um acordo com Slimani para a rescisão de contrato, mas para isso quer poupar o máximo possível nos salários, enquanto que o jogador, por seu lado, quer perder o menos possível.

É neste equilíbrio que se decide o futuro do internacional argelino, com o Sporting na expectativa.

O próprio treinador do Lyon, Peter Bosz, referiu nesta segunda-feira que Slimani ainda fazia parte do plantel, mas sem descartar a saída neste último dia de mercado.

O jornal L'Equipe escreve, de resto, que o avançado não treinou, na véspera do jogo com o Marselha.

De referir que, neste domingo, Islam Slimani esteve com o empresário, Federico Pastorello.