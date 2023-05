Yony González despediu-se do Portimonense, clube que representou nos últimos seis meses depois de ter terminado o vínculo com o Benfica.



O colombiano não marcou qualquer golos nas 16 partidas que cumpriu pelos algarvios.



«Acabou a época, graças a Deus por esta linda oportunidade. Obrigado Portimonense, agora é pensar no que é melhor para a minha carreira e continuar focado», escreveu o avançado, nas redes sociais.



Yony González está assim livre para assinar por qualquer clube.