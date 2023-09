Onze distritos de Portugal Continental estarão sob aviso amarelo na sexta-feira devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo.

De acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viseu, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 de sexta-feira.

Nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto, por seu turno, o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 12h00 e as 24h00.

