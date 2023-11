Se as temperaturas já começaram a descer, em dezembro vão baixar ainda mais. O climatologista, Mário Marques, alerta para «uma verdadeira vaga de frio» no início de dezembro, com temperaturas negativas que irão afetar toda a Europa.



«Podemos esperar ter no início de dezembro uma verdadeira vaga de frio, não só para Portugal, mas também para toda a Europa», referiu, em declarações à CNN Portugal.



Portugal enfrenta uma vaga de frio, cujo pico é atingido quarta, quinta e sexta-feira. No fim de semana, explicou o climatologista, as temperaturas vão subir devido à «intrusão de ar marítimo» antes de voltarem a descer.



