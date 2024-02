Sete distritos do continente vão estar no próximo sábado sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros, segundo informou esta quarta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar primeiro sob aviso amarelo entre as 15h00 de sexta-feira e as 00h00 de sábado.

Estes distritos passam depois a aviso laranja entre as 00h00 e as 7h00 de sábado.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe «situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.