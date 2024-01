Um avião está a ser consumido pelas chamas na pista do aeroporto Haneda, em Tóquio, Japão.

A aeronave, que vinha de Hokkaido, transportava cerca de 400 pessoas, mas a agência NHK avança que todas terão sido retiradas em segurança. A colisão com uma aeronave da Japan Airlines poderá estar na origem do incidente.

As autoridades japonesas estão a tentar extinguir as chamas e as pistas do principal aeroporto do país estão fechadas.