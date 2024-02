A chuva está de volta a partir de quinta-feira e a temperatura máxima deve registar uma pequena descida, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

É esperado céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do meio da tarde de norte para sul. São, também, esperados períodos de chuva na região Norte, que se deverão estender gradualmente às restantes regiões, «passando a regime de aguaceiros nas regiões Norte e Centro a partir da tarde e que serão de neve acima de 1000/1200 metros de altitude».

Sete distritos do continente vão estar sob aviso laranja na quinta e na sexta-feira, por causa da previsão de agitação marítima.

Os distritos de Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 18h00 de quinta-feira, passando depois a laranja. Esse aviso vai estar em vigor até às 07h00 sexta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Faro, Setúbal e Beja por causa do estado do mar, entre as 00h00 e as 07h00 de sexta-feira.