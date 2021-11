A Agência Europeia do Medicamento (EMA) autorizou esta quinta-feira a utilização da vacina Comirnaty, contra a covid-19, em crianças dos cinco aos 11 anos (ler mais no site da CNN Portugal).

De acordo com a EMA, a dose desta vacina será inferior à utilizada em pessoas com 12 ou mais anos de idade (10 µg em comparação com 30 µg).

Esta vacina, de resto, é desenvolvida pela Pfizer. Será administrada em duas doses, com um intervalo de três semanas.