O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, admitiu fazer o teste para ver se está infetado com Covid-19. Uma notícia sobre a qual pode ler mais no site da TVI24.

No dia que os EUA declararam estado de emergência nacional, o líder norte-americano fez essa revelação, depois de duas pessoas com quem contactou terem testado positivo.

«Muito provavelmente vou fazer o teste, não por essa razão em particular, mas porque teria de o fazer de qualquer maneira», afirmou.

Trump falou durante um encontro na Casa Branca com administradores de várias empresas, no qual estes anunciavam as medidas implementadas para combater o coronavírus.